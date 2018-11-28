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الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:48 م
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ونمو الصادرات 27%..

السفير المصرى بلندن: 350 ألف سائح بريطانى زاروا مصر فى 2018

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:04 م
السفير المصرى بلندن: 350 ألف سائح بريطانى زاروا مصر فى 2018 طارق عادل السفير المصرى فى بريطانيا أثناء كلمته
رسالة لندن – أحمد يعقوب
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أحمد-يعقوب
 
قال السفير طارق عادل، السفير المصرى فى بريطانيا، اليوم الأربعاء، إن مصر تشهد تطورات اقتصادية هامة ومتسارعة مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نجح فى رفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5%، مؤكدا أن مصر من أكبر الاقتصادات فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحجم تعداد سكان نحو 100 مليون نسمة، وأن بريطانيا تعد أكبر مستثمر أجنبى فى مصر.
 
وأكد السفير المصرى فى بريطانيا، خلال كلمته أمام حفل الإفطار الذى نظمه لبعثة طرق الأبواب، التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، أن الصادرات المصرية إلى بريطانيا ارتفعت بنحو 27% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، مما يقلل من عجز الميزان التجارى بين البلدين بنحو 40%، مؤكدا أنه على الرغم من حظر الطيران البريطانى المباشر إلى مطار شرم الشيخ الدولى، والذى نسعى لرفعه مع تطبيق مصر كافة المعايير الأمنية، إلا أنه زار مصر أكثر من 350 ألف سائح بريطانى خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018، مقارنة بنحو 300 ألف سائح خلال عام 2017.
 
وانطلقت أمس الثلاثاء، فى العاصمة البريطانية لندن، ومدينتى مانشستر وليفربول، فعاليات أكبر بعثة طرق أبواب، تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجارى، لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والترويج للفرص الاستثمارية فى مصر.
 
سفير
سفيرمصر يلقى كلمته 
 
 
ويشارك فى أعمال البعثة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونحو 50 شركة مصرية، فى زيارة تستهدف دعم العلاقات الاقتصادية بين "القاهرة" و"لندن"، وإطلاع كبار المسؤولين فى المملكة المتحدة، والشركات البريطانية، على التقدم الهام لمؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، من خلال تطبيق أكبر برنامج إصلاح فى تاريخ مصر الحديث، وفرص الاستثمار التى تقدمها مصر أمام المجتمع الاستثمارى الدولى.
 
وقال المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، إن الزيارة السنوية لبعثة طرق الأبواب إلى بريطانيا، تستهدف توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتى تمتد على مدار عقود طويلة، مؤكدًا أن مصر تعد بوابة الاستثمار فى القارة الأفريقية، عن طريق العديد من الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر مع التجمعات والدول الأفريقية، والتى تتيح النفاذ إلى أسواق القارة السمراء.
 
ويتحدث خلال فعاليات واجتماعات بعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومحسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وعاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، وألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، وحلمى غازى، المدير التنفيذى ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لبنك HSBC مصر، والسفير البريطانى فى مصر، السير جيفرى آدامز، والسفير طارق عادل، السفير المصرى فى بريطانيا، وإيان جراى، رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية.
 
ويتضمن جدول الزيارات واللقاءات الخاص ببعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، اجتماعات فى العاصمة البريطانية، لندن، تركز على مجالات التعليم والرعاية الصحية، والمشروعات القومية العملاقة التى تنفذها مصر حاليًا، مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية، وحفل استقبال ينظمه السفير طارق عادل، السفير المصرى فى بريطانيا بمقر إقامته فى لندن، وزيارة إلى مدينة مانشستر، لبحث الفرص فى مجال البترول والغاز وعرض التطورات الخاصة بقطاع الطاقة المصرى، وزيارة مدينة ليفربول الساحلية، وعقد لقاءات فى مجال النقل.
 
 
 
 

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