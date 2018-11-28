السجن 10 سنوات لسائق لحيازته مخدر الحشيش بالشرقية

تعود أحداث القضية رقم 8675 لسنة 2018 جنايات مركز بلبيس، المقيدة رقم 477 لسنة 2018، عندما ألقي الرائد محمد الفرماوي، والرائد محمد غيث، من فرع الإدارة العامة للمخدرات بالشرقية، برئاسة العقيد أحمد رمضان، القبض علي " محمود ع ش ع" 23 سنة سائق مقيم أبوحماد، لحيازته مخدر الحشيش، وتم إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.