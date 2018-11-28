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السجن 10 سنوات لسائق لحيازته مخدر الحشيش بالشرقية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 10:00 ص
السجن 10 سنوات لسائق لحيازته مخدر الحشيش بالشرقية هيئة المحكمة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، "سائق" بمدينة أبوحماد لحيازته مخدر الحشيش بالسجن لمدة 10 سنوات، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي.

 تعود أحداث القضية رقم 8675 لسنة 2018 جنايات مركز بلبيس، المقيدة رقم 477 لسنة 2018، عندما ألقي الرائد محمد الفرماوي، والرائد محمد غيث، من فرع الإدارة العامة للمخدرات بالشرقية، برئاسة العقيد أحمد رمضان، القبض علي " محمود ع ش ع" 23 سنة سائق مقيم أبوحماد، لحيازته مخدر الحشيش، وتم إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

 


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