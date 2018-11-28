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السجن المشدد 3 سنوات لشقيقين شرعا فى سرقة "توك توك" بالإكراه فى المرج

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:00 م
السجن المشدد 3 سنوات لشقيقين شرعا فى سرقة "توك توك" بالإكراه فى المرج محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالشروع فى سرقة "توك توك" بالمرج، بالسجن المشدد 3 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "محمد يحيي، وإبراهيم يحيى"، تهمة الشروع في سرقة الدارجة البخارية "توك توك"، المملوك للمجني عليه "محمد هاني" كرها عنه في الطريق العام، بأن استوقفه المتهمان بغرض توصيلهما وحال ذلك أشهروا في وجهه سلاح أبيض "كتر"، وأسلحة نارية فرد خرطوش، بغرض سرقة الدراجة النارية الخاصة بالمجنى عليه.


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