السجن المؤبد لصدام وزوجته لاتهامهم بالاتجار فى الحشيش بالعجوزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، ربة منزل حضوريا وزوجها هارب، بالسجن المؤبد وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالإتجار فى المواد المخدرة بالعجوزة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، وعضوية المستشارين أحمد بكرى وعصام منير خليل، وسكرتارية محمد حمادة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن زوج يدعى حامد فايز متولى، 27 سنة، وشهرته صدام، وزوجته سمر سعد عبد الحميد، كانا يعملان معا فى مجال الاتجار فى مخدر الحشيش فى منطقة إمبابة، وبعد فترة، انتقلا للعيش فى شقة بالإيجار بمنطقة أرض اللواء، ومارسا نشاطهما الاجرامى بالعجوزة.

وأضافت التحقيقات، أن معلومات وردت لضابط مباحث بقسم شرطة العجوزة عن النشاط الإجرامى للزوجين، وبعد استئذان النيابة العامة، داهمت قوة أمنية الشقة، وبالتفتيش عثر على 40 فرش حشيش، بإجمالى وزن 3 كيلو و800 جرام، أسفل الفراش بغرفة الأطفال، ومبلغ مالى 15 ألف جنيه.

وألقت قوات الأمن القبض على الزوجة فيما كان الزوج خارج المنزل.