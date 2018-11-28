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السبت المقبل .. صحة الغربية تنظم حملة للكشف عن مرض "داء الفيل" بالمحلة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 03:09 م
السبت المقبل .. صحة الغربية تنظم حملة للكشف عن مرض "داء الفيل" بالمحلة الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية
الغربية - مصطفى عادل
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تنظم مديرية الشئون الصحية بالغربية حملة أخذ عينات دم ليلية لتقصى مرض الفيلاريا "داء الفيل" بقرى "الإنشا – العثمانية – أبو النجا" بإدراة أول المحلة الكبرى اعتباراً من السبت المقبل ولمدة أسبوعين.

وأشار الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية إلى أن الحملة تتكون من ثلاث فرق بواقع فرقة لكل قرية، بالإضافة إلى فرقة الفحص وتتكون كل فرقة من مهندس زراعي وملاحظ صحي وكاتب وعامل وعامل من الوحدة الصحية كما يتكون فريق الفحص المعملي من مهندسين الإدارة وفنين المعمل.

ويتم أخذ عينات دم عشوائية من المواطنين بعد الساعة العاشرة مساءً وحتى منتصف الليل أي في الفترة التي تتواجد فيها الميكروفيلاريا في الأوعية الدموية الطرفية بحد أدنى 500 عينة بكل قرية ويتم فحص العينات في اليوم التالي بإدارة الملاريا والفيلاريا كما يتم إرسال10% من إجمالى العينات وجميع العينات الإيجابية بعد انتهاء الحملة إلى الإدارة العامة لمكافحة الملاريا والفيلاريا بوزارة الصحة لإعادة فحصها وعند التأكد من إصابة أي قرية بنسبة تصل 2% يتم تجريع جميع أهالي القرية بالأدوية الخاصة بمرض الفيلاريا بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

ووجه محافظ الغربية وكيل وزارة الصحة بالغربية بمتابعة أعمال هذه الحملة يومياً والعمل على سرعة توفير العلاج اللازم في حالة وجود إصابات.

 

 


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