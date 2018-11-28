video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 07:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة" حزمة ارشادية لـ 6أصناف فاكهة مبكرة النضج تجنبا لتساقط الثمار

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 07:00 ص
الزراعة" حزمة ارشادية لـ 6أصناف فاكهة مبكرة النضج تجنبا لتساقط الثمار عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

أعلنت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية   التابعة لوزارة الزراعة ، عن حزمة ارشادية فنية لحدائق الفاكهة مبكرة  النضج    وخاصة  لأصناف  (التفاح - الكمثرى - الخوخ - المشمش - البرقوق - الكاكا) تجنبا  لتساقط الثمار، والتصدى  للأمراض  والثمار المتساقطة خلال شهر ديسمبر المقبل .

 وقال تقرير  المحاصيل البستانية، أنه لابد  من   الرى مرة كل 10-15 يوم 10لتر/ شجرة (الأراضى الجديدة) ،  رش كاسرات السكون (سيناميد الهيدروجين) للتفاح و أصناف الخوخ المبكرة بمعدل 1.5% مع الزيت المعدنى الشتوى 2%.

وأضاف تقرير  المحاصيل البستانية ، أنه للحفاظ على أشجار الفاكهة،  مغلى الجير و الكبريت يتم تحضيره و ترش به أشجار الكمثرى،  فى حالة الزراعة فى خنادق يمنع الرى من منتصف الشهر.

فيما كلف المهندس محمود عطا ، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية  والمحاصيل الزراعية  بوزارة الزراعة ،بضرورة التواصل مع المزارعين تحت كل الظروف بهدف النهوض بالزراعات البستانية وتقديم التوصيات الفنية الحديثة للعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الصفات الثمارية وإنتاج ثمار تصلح للتصدير والسوق المحلى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "الزراعة" تسهم فى تنمية قرية الروضة ومساعدة أهالى الضحايا بسيناء

وزارة الزراعة

المحاصيل البستانية

حدائق الفاكهة

المحاصيل الزراعية




لا تفوتك
صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة