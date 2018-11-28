الزراعة" حزمة ارشادية لـ 6أصناف فاكهة مبكرة النضج تجنبا لتساقط الثمار

كتب عز النوبى

أعلنت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ، عن حزمة ارشادية فنية لحدائق الفاكهة مبكرة النضج وخاصة لأصناف (التفاح - الكمثرى - الخوخ - المشمش - البرقوق - الكاكا) تجنبا لتساقط الثمار، والتصدى للأمراض والثمار المتساقطة خلال شهر ديسمبر المقبل .

وقال تقرير المحاصيل البستانية، أنه لابد من الرى مرة كل 10-15 يوم 10لتر/ شجرة (الأراضى الجديدة) ، رش كاسرات السكون (سيناميد الهيدروجين) للتفاح و أصناف الخوخ المبكرة بمعدل 1.5% مع الزيت المعدنى الشتوى 2%.

وأضاف تقرير المحاصيل البستانية ، أنه للحفاظ على أشجار الفاكهة، مغلى الجير و الكبريت يتم تحضيره و ترش به أشجار الكمثرى، فى حالة الزراعة فى خنادق يمنع الرى من منتصف الشهر.

فيما كلف المهندس محمود عطا ، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ،بضرورة التواصل مع المزارعين تحت كل الظروف بهدف النهوض بالزراعات البستانية وتقديم التوصيات الفنية الحديثة للعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الصفات الثمارية وإنتاج ثمار تصلح للتصدير والسوق المحلى.