الداخلية تضبط 3 آلاف عبوة غذائية مجهولة المصدر فى حملات تموينية

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية حملاتها التموينية، لاستهداف الأسواق ومراقبتها وضبط الأسعار.

وأسفرت الحملات التموينية التى أشرف عليها اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، عن ضبط 3 أطنان سلع غذائية "جبن وبيض" مجهولة المصدر، و3 آلاف عبوة غذائية مجهولة المصدر.

وأثمرت الحملات التموينية عن ضبط 5 آلاف قطعة ألعاب نارية بحوزة بائع جائل، و795 قطعة مستلزمات طبية و174 عبوة كحول و260 لتر مواد بترولية.

وضبطت شرطة التموين كميات من الدقيق المدعم قبل تهريبه، وعبوات سجائر مهربة وقطع غيار سيارات مجهولة المصدر.