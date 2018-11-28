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الخارجية العراقية: ماكرون فى بغداد مطلع العام المقبل

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 03:55 ص
الخارجية العراقية: ماكرون فى بغداد مطلع العام المقبل ماكرون
(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة للعراق مطلع العام المقبل.

وذكرت الخارجية العراقية، فى بيان نُشر على موقعها الرسمى، أن وزير الخارجية محمد على الحكيم تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسى جان إيف لودريان بمناسبة تسنمه حقيبة وزارة الخارجية فى الحكومة العراقية الجديدة.

وأكد لودريان، وفقا للبيان، أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم فرنسا الكامل للعراق وحكومته بما يضمن وحدة العراق وأمنه وسيادته، معربا عن أمله بمزيد من التطور والازدهار فى كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.

كما أعلن لودريان عن نيته زيارة العراق مطلع العام المقبل تليها زيارة قريبة للرئيس الفرنسى إلى العراق.

من جانبه، أكد الحكيم ضرورة تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، مشيدا بالدور المهم والحيوى الذى لعبته فرنسا بدعمها للعراق فى مواجهة الإرهاب خلال الفترة الماضية من خلال التحالف الدولي، ودعمها للعراق للخروج من البند السابع، معبرًا عن أمله بأن تكون فرنسا من الدول المشاركة فى إعادة إعمار المناطق المحررة من عصابات "داعش".

 


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