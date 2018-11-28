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الحكومة توافق على إنشاء ميناء جاف فى مدينة 6 أكتوبر على مساحة 100 فدان

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:01 م
الحكومة توافق على إنشاء ميناء جاف فى مدينة 6 أكتوبر على مساحة 100 فدان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء ميناء جاف فى مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 100 فدان، يسمى "الميناء الجاف والمركز اللوجستى بأكتوبر".

 

يأتى ذلك فى إطار سعى وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لتفعيل أنشطة الموانئ الجافة، لتخفيف حركة نقل البضائع بريًا وعن طريق السكك الحديدية، وتوفير خدمات التخليص الجمركى بالمناطق الصناعية الكبرى، ضمن خطة الدولة 2030 لتوفير كافة التيسيرات لحركة تداول البضائع والحاويات.

 

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