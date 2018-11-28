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الحكومة تسند تنفيذ مشروع تجهيز مبنى مجلس قيادة الثورة لشركة المقاولون العرب

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:08 م
الحكومة تسند تنفيذ مشروع تجهيز مبنى مجلس قيادة الثورة لشركة المقاولون العرب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء على زيادة أمر اسناد أعمال تنفيذ مشروع اعداد وتجهيز مبنى مجلس قيادة الثورة لصالح الشركة المنفذة (المقاولون العرب)، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بإعادة إحياء التراث والتاريخ الإنسانى والحفاظ على المعالم الأثرية البارزة.

 

كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الجيزة بتخصيص مبلغ نحو 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية للمحافظة لتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية واللازمة للكبارى على مستوى المحافظة، بمعرفة شركة المقأولون العرب حيث يوجد 15 كوبرى تقريبًا تحتاج إلى صيانة وفى مقدمتها كبارى (أكتوبر، و15 مايو، والجيزة المعدنى، وفيصل، والعمرانية، وترسا، وثروت، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن).

 

 


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