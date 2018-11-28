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الحبس 3 سنوات لعاطل بكفر صقر لحيازته مخدر البانجو بقصد الإتجار

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 10:34 ص
الحبس 3 سنوات لعاطل بكفر صقر لحيازته مخدر البانجو بقصد الإتجار بانجو - صورة أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاطل مقيم مركز كفر صقر، بالحبس 3 سنوات لحيازته مخدر البانجو بقصد الإتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحى.

تعود أحداث القضية رقم 4715 لسنة 2014، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز كفر صقر، يفيد  قيام النقيب حسن أباظة، معاون مباحث كفر صقر، من ضبط" محمد ع ال " 28 سنة عاطل، أثناء استقلاله دراجة بخارية وحيازته مخدر البانجو، تم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة التى قررت إحالته لجنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.


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