الجامعة العربية تنظم ورشة عمل حول المرأة والأمن والسلام فى تونس

كتب مصطفى عنبر

بدأت اليوم الأربعاء، بالعاصمة التونسية، ورشة العمل الثانية حول "خطط العمل الوطنية لتنفيذ قرارات المرأة والأمن والسلام فى المنطقة العربية"، والتى نظمتها جامعة الدول العربية- إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، لدعم جهود الدول الأعضاء فى تنفيذ التزامات أجندة المرأة والأمن والسلام.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، بأن هذه الفعالية تأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية وخطة العمل التنفيذية "حماية المرأة العربية: الأمن والسلام"، والذى تم اعتمادهم من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى دورته العادية الـ (144) سبتمبر 2015، وكذلك تنفيذًا للتوصية الصادرة عن اجتماعات لجنة المرأة فى دورتها الـ(37) بشأن تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام ومكافحة الإرهاب.

وتعد هذه الورشة إحدى الأنشطة الرئيسية ضمن إطار التعاون بين جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالمرأة والأمن والسلام، والتى تهدف إلى دعم جهود الآليات الوطنية المعنية بالمرأة من أجل تطوير خطط عمل وطنية لتنفيذ القرارات المعنية على المستوى الوطنى وتبادل الخبرات والدروس المستفادة فى وضع خطط العمل الوطنية على المستوى الإقليمى والدولى.

يتضمن جدول الأعمال إبراز أهم الأطر القانونية والتشريعية لإعداد ومتابعة تنفيذ خطط العمل الوطنية للمرأة والأمن والسلام، وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات حول تنفيذ خطط العمل الوطنية، ودعم التمثيل السياسى للنساء فى كافة مراحل بناء وحفظ السلام وعمليات الوساطة.