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التنمية المحلية تنظم غدًا ورشة عمل تعريفية والندوة الثانية للمحافظين

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:19 م
التنمية المحلية تنظم غدًا ورشة عمل تعريفية والندوة الثانية للمحافظين اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب - أشرف عزوز
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تنظم وزارة التنمية المحلية صباح غدًا الخميس ورشة عمل تعريفية والندوة الثانية للسادة المحافظين وذلك لمدة يوم واحد، ومن المقرر أن يكون الموضوع الرئيسى للورشة حول تقنين واسترداد أراضى وأملاك الدولة والأراضى الزراعية طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، ومنظومة المتغيرات المكانية، كما سيتم استعراض بعض التجارب التى قامت بها المحافظات خلال الفترة الماضية فيما يخص استرداد الأراضى وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وكافة المحافظين وعدد من مسئولى لجنة استرداد الأراضى وممثلى بعض الوزارات المعنية.

 

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى أن ورشة العمل تهدف إلى الإسراع فى عملية استرداد الأراضى وإجراءات التقنين والمشاكل والعقبات التى تعترض ذلك والاستفادة من تجارب المحافظات فى هذا الشأن وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقنين لمن يستحق من المواطنين.

 

وأضاف الوزير، أنه سيتم أيضًا استعراض عددًا من الموضوعات محل الاهتمام والتى تعمل الوزارة على متابعتها مع المحافظات خلال الفترة الحالية وعلى رأسها مشكلة النظافة وتدوير المخلفات الصلبة والموقف الحالى لتراخيص التوك توك وتقنين أوضاعه والمقترحات الخاصة بتوقيات إغلاق المحال العامة والمقاهى ومسابقة أجمل مدينة وقرية وحى، وتسهيل تقديم الخدمات ومتابعة المراكز التكنولوجية وإجراءات تسهيل الاستثمار فى المحافظات بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من مبادرة "صوتك مسموع" والخاصة بتلقى وحل مشاكل المواطنين فى كافة المحافظات والتى أطلقتها الوزارة فى شهر أكتوبر الماضى تحت رعاية السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء لسرعة الاستجابة لمشاكل المواطنين والعمل على حلها.

 

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن الورشة تأتى أيضًا فى إطار سلسلة الورش والندوات التى نظمتها الوزارة خلال الشهرين الماضين للسادة المحافظين ونوابهم لتوحيد المفاهيم ورفع مستوى الأداء الحكومى ليتناسب مع تطلعات وآمال المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم بالمحافظات.

 

وأضاف اللواء شعراوى أن الورشة تهدف أيضًا إلى مراجعة تكليفات الرئيس وتوجيهات رئيس الوزراء والتى تتابعها الوزارة بصورة يومية بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وخاصة الملفات العاجلة بالمحافظات ومتابعة المشروعات الجارية لسرعة تنفيذها فى المواعيد والتوقيتات المحددة.

 


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