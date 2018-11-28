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التعليم العالى: موافقة الحكومة على إنشاء الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:17 م
التعليم العالى: موافقة الحكومة على إنشاء الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
كتب وائل ربيعى
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أعلن د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، اليوم الأربعاء، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بجمهورية مصر العربية والمركز الألمانى للدراسات الدولية ممثلاً عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية جامعة للعلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تم توقيعها فى برلين الشهر الماضى على هامش زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
 
وتنص الاتفاقية على إنشاء جامعة للعلوم التطبيقية تقوم على أساس البحث العلمى والتطبيق العملي للعلوم المتقدمة، وتمنح درجات أكاديمية (بكالوريوس وكل درجات الدراسات العليا بأنواعها) في العديد من التخصصات، منها: (الهندسة، والعمارة، والمعلوماتية، وعلوم الكمبيوتر، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والإدارة العامة، وتكنولوجيا الإنتاج، والعلوم الزراعية، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا صناعة الغذاء، والسياحة، والتصميم، والترميم، وتكنولوجيا صناعة الدواء، بالإضافة إلى أن معظم أعضاء هيئة تدريس الجامعة الجديدة ورئيسها سيكونون من ألمانيا، كما أن شروط القبول ستكون نفس الشروط المتبعة فى الجامعات الأم ويطبق نفس الوضع على شهادات التخرج منها، وتمنح الجامعة الألمانية الدولية منحاً دراسية كاملة وجزئية للمتفوقين.
 
 كما أعلن الوزير عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما يخص تعديل مسمى معهد البحوث والدراسات الإفريقية المضاف ضمن كليات جامعة القاهرة ليصبح كلية الدراسات الإفريقية العليا.
 
 
 

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البحث العلمى

خالد عبد الغفار

الجامعة الألمانية




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