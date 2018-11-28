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التضامن: قافلة طبية اليوم للكشف على عيون أطفال حى الأسمرات مجانًا

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 07:00 ص
التضامن: قافلة طبية اليوم للكشف على عيون أطفال حى الأسمرات مجانًا غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تنظم وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأربعاء بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية احتفالاً باليوم العالمى للطفولة، ويتضمن  برنامج الاحتفالية تسيير قافلة طبية للكشف المجانى على العيون بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية وستقوم بالكشف وتقديم الخدمات الطبية لـ272 طفلاً ومن المقرر أن يشهد برنامج الاحتفال تنظيم دورى رياضى بمشاركة أبناء الحى وأنشطة تنموية تستهدف تعريف الأبناء بعدد من الموضوعات المهمة حول الحقوق والمسئوليات وتقبل الآخر.

وكانت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن هذه الفعالية تأتى فى إطار الاحتفال بأعياد الطفولة حيث يعد الطفل أهم استثمار للمستقبل بهدف إعداد جيل فاعل لوطنه مع الاهتمام بإلقاء الضوء على حقوق الطفل خاصة حقه فى التعليم والصحة والحماية وتوفير كل الفرص ليكون فردًا مفيدًا بالمجتمع مع إتاحة الوسائل المختلفة لتنشئة سليمة.

وأشارت الألفى، إلى افتتاح حضانتين بالأسمرات وجارٍ التجهيز لافتتاح 4 حضانات أخرى وتم تجهيز الحضانات وفقا للمستويات التعليمية والتدريبية المتطورة لتقديم خدمات الطفولة المبكرة لأبناء حى الأسمرات وتم البدء فى الأعمال الإنشائية لمجمع الأسرة والطفولة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى والذى يستهدف التوسع فى تقديم خدمات الأسرة والطفل لأهالى حى الأسمرات فى ضوء جهود وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم خدمة متميزة للأهالى وأبناء الحى.


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التضامن

قافلة طبية

عيون أطفال

حى الأسمرات




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