التحقيق مع عاطلين انتحلا صفة سباكين لسرقة أصحاب الشقق بالدقى والعجوزة

كتب سليم على

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطلين، لاتهامهما بسرقة عدد من الشقق السكنية بالدقى والعجوزة.

وكشفت التحقيقات الاولية، أن المتهمين ينتحلان صفة سباكين، لايهام مالك الشقة بوجود عطل فى المياه ثم مغافلته وسرقة هواتف محمولة ومبالغ مالية من الشقة.

وبإعداد عدة أكمنة تمكنت مباحث الدقى من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 7 شقق سكنية.

وبسوال المتهمين، أكد انهم ينتحلان صفة سباكين، لإيهام صاحب الشقة المستهدف سرقتها بوجود عطل بمواسير المياه، وتسببها فى الإضرار بشقة جاره، ويطلبان معاينة مواسير المياه الخاصة بالشقة، ثم مغافلته وسرقة مبالغ مالية وهواتف محمولة ومصوغات ذهبية.