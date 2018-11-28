البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب

كتب ــ هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 13397 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.30% ليصل إلى مستوى 2215 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 13482 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 684 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 1715 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 475 نقطة.