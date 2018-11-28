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الاتفاق على الصلح بين أسرة الطالبة بسملة صاحبة واقعة التنمر ومعلمها

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 09:59 م
الاتفاق على الصلح بين أسرة الطالبة بسملة صاحبة واقعة التنمر ومعلمها الطالبة بسملة ضحية التنمر
دمياط عبده عبد البارى
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قال محمد أبو النصر، رئيس لجنة شئون الأعضاء بنقابة المعلمين الفرعية بدمياط، إنه تم التوصل للصلح بين أسرة الطالبة بسملة على عبد الحميد وسامى دياب المعلم المتهم بالسخرية من الطالبة والمحبوس احتياطيًا على ذمة القضية وحددت له جلسة محاكمة عاجلة فى الثانى من الشهر المقبل.

وأكد أبو النصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الاتفاق الذى حضره ضياء الدين داود عضو مجلس النواب وياسر أبو هندية نقيب المحامين بدمياط وعدد من أعضاء مجلس أمناء إدارة دمياط التعليمية يقضى بقيام أسرة الطالبة بالحضور باكر أمام المحامى العام لنيابات دمياط والتنازل عن الشق الجنائى فى القضية.  

من جانبها قالت منال الغريب والدة الطالبة بسملة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إننا متمسكون بموقفنا ونظرًا لكم الضغوط النفسية الكبيرة التى تعرضنا لها اتفقنا على التنازل عن الشق الجنائى حتى يخرج المعلم من محبسه نظرًا لكبر سنه مع استمرار التحقيقات فى النيابة الإدارية.


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