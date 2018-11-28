الاتحاد الأوروبى يقدم 474 مليون يورو كمساعدة لأفغانستان

كابول (أ ش أ)

وقع الاتحاد الأوروبى، اتفاقا للتمويل بقيمة ملايين اليورو مع أفغانستان خلال قمة رئيسية تركزت على تنمية اقتصاد الدولة التى مزقتها الحرب.

وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن قيمة اتفاقية المساعدات التى تم التوصل إليها أمس الثلاثاء، فى مؤتمر جنيف حول أفغانستان، بلغت 474 مليون يورو (535 مليون دولار) لدعم بناء الدولة وإصلاحات القطاع العام والرعاية الصحية وتطبيق القانون والانتخابات بالإضافة إلى معالجة تحديات الهجرة والنزوح فى أفغانستان.

وقالت نيفين ميميكا مفوض التعاون الدولى والتنمية، فى كلمتها أمام القمة، "الاتحاد الأوروبى يقف جنبا إلى جنب مع أفغانستان وشعبها لبناء مستقبل أقوى للبلاد".

وتعتبر القمة، التى تستمر يومين فى جنيف، بمثابة منبر للحكومة الأفغانية لتجديد التزامها بالإصلاح ومناقشة مساهمات المعونة فى سعيها لتحقيق الاستقرار والأمن.