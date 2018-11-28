الإمارات تهنىء موريتانيا بذكرى استقلالها

أ ف ب

وجه رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في ذكرى استقلال بلاده، بحسب بيان رسمي.

كما وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية، برقيتي تهنئة مماثلتين.

والرئيس ولد عبد العزيز الذي ينهي ولايته الثانية في 2019، أكد أنه لن يحاول تعديل الدستور ليترشح مجددا، لكن ذلك لم يهدأ شكوك المعارضة التي تغذيها تصريحات علنية لوزرائه وانصاره تدعوه للترشح لولاية ثالثة.