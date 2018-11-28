الإسكان تعلن تسليم 360 وحدة بمشروع "دار مصر" بالعاشر 2 ديسمبر المقبل

كتب ــ أحمد حسن

صرح المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن جهاز مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ يوم 2 ديسمبر المقبل، فى تسليم الدفعة السابعة من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها.

وقال المهندس عبد المنصف الرفاعى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان إنه سيتم تسليم 360 وحدة (15 عمارة)، طبقاً لما يلى، من يوم 2/12/2018 : يوم 13/12/2018، وتسليم العمارتين (70 – 71، نموذج B) بمنطقة شرق المعهد، والعمارات (3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10، نموذج A، و8 – 16، نموذج B) بمنطقة غرب المعهد، وتم تخصيص يومى 16، و17/12/2018، لمن تخلف عن الاستلام، وسيتم بدءاً من يوم 18/12/2018 : يوم 25/12/2018، تسليم العمارت (17 – 18 – 19 – 20، نموذج B)، بمنطقة غرب المعهد، وتم تخصيص يومى 26، و27/12/2018، لمن تخلف عن الاستلام.

وأضاف المهندس عبدالمنصف الرفاعى أنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العاشر من رمضان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار العملاء المُخصص لهم وحدات سكنية بتلك العمارات للتعاقد، وموافاة الجهاز بالانتهاء من الإجراءات التى من شأنها تسليم العميل، حتى يتسنى للجهاز تحرير محضر استلام العميل.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العاشر من رمضان، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.