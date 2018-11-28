الأموال العامة تضبط تاجرين عملة بلغت قيمة تعاملاتهما 30 مليون جنيه

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال مقابل عمولة بالإشتراك مع آخرين خارج البلادبالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام " م.ا. م "يحمل جنسية إحدى الدول العربية " صاحب شركة للإستيراد والتصدير ومقيم بالقاهرة و"ا. م. ا" عامل ومقيم بأسوان.. بمُمارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى الخارج بما يعرف بنظام المقاصة بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد ..مقابل عمولة يتحصل عليها المتحرى عنهما عن كل مبلغ مالى يتم تحويله ، بالمخالفة لأحكام القانون .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حــال مُزاولة نشاطهما المُؤثم داخــل شـركة المتحرى عنه الأول بدائرة قســم شرطــة عابدين .. وبحوزتهما (مليون وستون ألف جنيه مصرى-وأربعمائة دولار أمريكى- هاتفى محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل ببرنامج "واتس آب" تؤكد ممارسة نشاطهما المُؤثم)، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الجارى بلغت نحو (30 مليون جنيه مصرى، 182 ألف دولار أمريكى، 257 ألف جنيه سودانى، 280 ألف ريال سعودى) وبمواجهتهما اعترفا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة هى حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بالمخالفة لأحكام القانون وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.