video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأموال العامة تضبط تاجرين عملة بلغت قيمة تعاملاتهما 30 مليون جنيه

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:21 م
الأموال العامة تضبط تاجرين عملة بلغت قيمة تعاملاتهما 30 مليون جنيه أموال مضبوطة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
إضافة تعليق

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال مقابل عمولة بالإشتراك مع آخرين خارج البلادبالمخالفة للقانون.

 

أكدت  معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام " م.ا. م "يحمل جنسية إحدى الدول العربية " صاحب شركة للإستيراد والتصدير ومقيم بالقاهرة  و"ا. م. ا" عامل ومقيم بأسوان.. بمُمارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى الخارج بما يعرف بنظام المقاصة بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد ..مقابل عمولة يتحصل عليها المتحرى عنهما عن كل مبلغ مالى يتم تحويله ، بالمخالفة لأحكام القانون .

 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حــال مُزاولة نشاطهما المُؤثم داخــل شـركة المتحرى عنه الأول بدائرة قســم شرطــة عابدين .. وبحوزتهما (مليون وستون ألف جنيه مصرى-وأربعمائة دولار أمريكى- هاتفى محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل ببرنامج "واتس آب" تؤكد ممارسة نشاطهما المُؤثم)، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الجارى بلغت نحو (30 مليون جنيه مصرى، 182 ألف دولار أمريكى، 257 ألف جنيه سودانى، 280 ألف ريال سعودى) وبمواجهتهما اعترفا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة هى حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بالمخالفة لأحكام القانون وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس مسئولين بجراج أثر النبى بتهمة الاستيلاء على المال العام 15يوما

الأموال العامة ترصد إعلانات وهمية للتعيين فى الوظائف الحكومية وتضبط المتهمين

العملة

الداخلية

الاموال العامة

أخبار الحوادث

الحوادث اليوم




لا تفوتك
صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة