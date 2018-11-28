video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الأمن العام يضبط عددا من الهاربين من أحكام قضائية متنوعة بالمحافظات

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:14 ص
الأمن العام يضبط عددا من الهاربين من أحكام قضائية متنوعة بالمحافظات حملة أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
إضافة تعليق
شن قطاع الأمن العام حملات أمنية لملاحقة الهاربين من الأحكام، وأسفرت جهود حملات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة عن استهداف وضبط عدد من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.
 
وأثمرت جهود الحملات الأمنية عن ضبط المحكوم عليه "أحمد.ج.ن" عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول (بكفر الشيخ)، والصادر ضده  55 حكم حبس جزئى فى قضايا (تبديد)  بإجمالى عقوبات بالحبس 15 سنة، وكفالات قيمها 6000 جنيه.
 
وضبطت أجهزة الأمن عن ضبط المحكوم عليه "مصطفى.إ.س" عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا (بكفر الشيخ)، والصادر ضده عدد 15 حكم حبس جزئى فى قضايا (تبديد).. بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت (سنتان)، وكفالات قيمتها 1000 جنيه.
 
وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط المحكوم عليه "محمد .أ.ع " سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير (بالشرقية)، والصادر ضده 51 حكم حبس جزئى فى قضايا (تبديد، إيصال أمانة، ضرب)، بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت 14 سنة، وكفالات بقيمة 8200 جنيه.
 
وأثمرت الحملات الأمنية عن ضبط المحكوم  عليه" حمدى عبدالحفيظ رزق محمود ، تاجر-المقيم دائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، والصادر ضده  30 حكم حبس ( 16جزئى ، 14 مستأنف) فى قضايا (تبديد) بإجمالى عقوبات بالحبسبلغت 12 سنة، وكفالات بقيمة 20000جنيه.
 
وضبطت أجهزة الأمن المحكوم عليه "محمد.ع.إ" مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات (بالبحيرة)، والمطلوب ضبطه فى 25 حكم 6 جزئى، 14 مستأنف، 5 غرامات فى قضايا (تبديد)، بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت 22 سنة، وكفالات بقيمة 18 ألف جنيه وغرامات بقيمة 5 آلاف جنيه، وضبط آخرين.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هل الزواج يمنع الشاب من التقديم بمعهد معاون الأمن بوزارة الداخلية؟

تعرف على الدور المجتمعي للوقاية من الجرائم الإلكترونية

ضبط 5 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين

الداخلية "تضبط 8 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة

تنفيذ الاحكام

حملات امنية

اخبار الحوادث




لا تفوتك
صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة