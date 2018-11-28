الأمن العام يضبط عددا من الهاربين من أحكام قضائية متنوعة بالمحافظات

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

شن قطاع الأمن العام حملات أمنية لملاحقة الهاربين من الأحكام، وأسفرت جهود حملات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة عن استهداف وضبط عدد من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأثمرت جهود الحملات الأمنية عن ضبط المحكوم عليه "أحمد.ج.ن" عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول (بكفر الشيخ)، والصادر ضده 55 حكم حبس جزئى فى قضايا (تبديد) بإجمالى عقوبات بالحبس 15 سنة، وكفالات قيمها 6000 جنيه.

وضبطت أجهزة الأمن عن ضبط المحكوم عليه "مصطفى.إ.س" عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا (بكفر الشيخ)، والصادر ضده عدد 15 حكم حبس جزئى فى قضايا (تبديد).. بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت (سنتان)، وكفالات قيمتها 1000 جنيه.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط المحكوم عليه "محمد .أ.ع " سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير (بالشرقية)، والصادر ضده 51 حكم حبس جزئى فى قضايا (تبديد، إيصال أمانة، ضرب)، بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت 14 سنة، وكفالات بقيمة 8200 جنيه.

وأثمرت الحملات الأمنية عن ضبط المحكوم عليه" حمدى عبدالحفيظ رزق محمود ، تاجر-المقيم دائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، والصادر ضده 30 حكم حبس ( 16جزئى ، 14 مستأنف) فى قضايا (تبديد) بإجمالى عقوبات بالحبسبلغت 12 سنة، وكفالات بقيمة 20000جنيه.

وضبطت أجهزة الأمن المحكوم عليه "محمد.ع.إ" مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات (بالبحيرة)، والمطلوب ضبطه فى 25 حكم 6 جزئى، 14 مستأنف، 5 غرامات فى قضايا (تبديد)، بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت 22 سنة، وكفالات بقيمة 18 ألف جنيه وغرامات بقيمة 5 آلاف جنيه، وضبط آخرين.