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الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 03:19 ص
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اضبط مخالفة.. المياه الجوفية تغرق منطقة ورش الشباب فى بنى سويف الجديدة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 03:00 ص
اضبط مخالفة.. المياه الجوفية تغرق منطقة ورش الشباب فى بنى سويف الجديدة المياه الجوفية تغرق منطقة ورش الشباب بمدينة بنى سويف الجديدة
بنى سويف :هانى فتحى
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تشهد منطقة ورش الشباب بالحى السادس بمدينة بنى سويف الجديدة غرق بعض الورش المخصصة للصناعات الحرفية بالمياه الجوفية.

واشتكى أهالى المنطقة من غرق المنطقة بالمياه وخاصة فى منطقة الورش والبالغ عددها 170 ورشة مقامة الورشة الواحدة على 300 متر بالإضافة إلى غرق بعض المناطق المجاورة لها.

وقال أحمد فتحى أحد سكان مدينة بنى سويف الجديدة: إن منطقة الورش تغرقها المياه التى لا نعلم مصدرها على الرغم من قيام أصحاب تلك الورش بأعمال البناء والتشييد.

وطالب أحمد فتحى المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بإيجاد حل لتلك المشكلة بعد كثرة شكاوى الأهالى إلى جهاز مدينة بنى سويف الجديدة.

 
 
المياه الجوفية تغرق منطقة ورش الشباب بمدينة بنى سويف الجديدة (1)
 
المياه الجوفية تغرق منطقة ورش الشباب بمدينة بنى سويف الجديدة (2)
 
المياه الجوفية تغرق منطقة ورش الشباب بمدينة بنى سويف الجديدة (3)
 
المياه الجوفية تغرق منطقة ورش الشباب بمدينة بنى سويف الجديدة (4)
 
المياه الجوفية تغرق منطقة ورش الشباب بمدينة بنى سويف الجديدة (5)
 
المياه الجوفية تغرق منطقة ورش الشباب بمدينة بنى سويف الجديدة (6)
 

 


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