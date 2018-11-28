احذر التدخين فى المنشآت العامة..الحبس فى انتظارك وغرامة تصل لـ 20 ألف جنيه

كتب ــ وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، أنها ستعمل على تعميم تفعيل تحصيل الغرامات على المدخنين فى المنشآت العامة.

وقالت الدكتورة سحر لبيب، مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة والسكان، خلال إطلاق الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ لعام 2030، إن الدولة لديها نية كبيرة فى إيجاد تشريعات قوية لحظر التدخين فى الأماكن العامة، لافتة إلى أن هناك تعديلا يتم حاليا فى اللجنة العليا لمكافحة التدخين حتى تكون أكثر فاعلية.

وتابعت، أن هناك قانونا يحظر التدخين فى المنشآت العامة ويفرض عقوبات كبيرة، وسيتم العمل على تعزيز تفعيله منعا لأضرار التدخين.

وتنص المادة رقم 87 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، حال عدم التزام المدير المسؤول عن المنشأة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة لحكم الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها، كل من يدخن فى وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وفى حال العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.