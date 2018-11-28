إنشاء 5 بحيرات صناعية و5 سدود مائية بـ37 مليون جنيه لمواجهة السيول بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محسن الشامى مدير إدارة العمليات والأزمات والكوارث بالمحافظة، عن إتخاذ العديد من الإجراءات الأحترازية منها المرور على مخرات السيول والأودية الطبيعية وتطهيرها وإزالة التعديات على مستوى مراكز المحافظة، وذلك فى إطار إستعدادت محافظة الأقصر لمواجهة مخاطر السيول وحفظ الأرواح، وحماية الممتلكات والمحاصيل الزراعية خلال الموسم الشتوى الحالى.

وأكد محسن الشامى – في بيان صحفي - أن المحافظة حدثت خطة السيول على مستوى المراكز والمدن لمواجهة اية مخاطر محتملة وفحص مهمات الأغاثة من معدات شفط مياه وخيام وإمكانات البشرية ومعدات التعامل مع الأمطار، وتحديث البيانات وعقد غرفة عمليات بشكل مستمر بحضور جميع الجهات المنوطة ورفع درجة الإستعدادات بناءاً على تقرير هيئة الأرصاد الجوية والتى توافينا بحالة الجو بشكل أستباقى لمدة 3 أيام.

وأشار مدير العمليات والأزمات بالأقصر، إلى تنفيذ خمس بحيرات صناعية و5 سدود مائية فى منطقة وادي المدامود بمركز الزينية شمال الأقصر ، وبتكلفة مالية تزيد عن 37 مليون ، بغرض تخزين المياة والاستفاده منها، ومنع نزول مياه السيول للطريق السريع ، وأستغرق أنشاء البحيرات والسدود عام كامل من مايو 2017 وحتى مايو 2018 ، وتصل القدرة التخزينية لتلك البحيرات 2500 متر مكعب، ومن جانبة المهندس صالح إبراهيم مدير هندسة الرى بمحافظة الأقصر، أن تلك البحيرات والسدود لحماية مناطق وادي المدامود والعمدة وبنات برى وقري ونجوع مدينة الزينية.

من ناحية أخرى شهد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر جلسة المجلس التنفيذي التي عقدت بديوان عام محافظة الأقصر بحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام محافظة الاقصر ومسئولي الاجهزة التنفيذية ورؤساء المدن بالمحافظة، حيث شهدت الجلسة العديد من القرارات التي استهدفت تقديم خدمات للمواطنين بصورة ملموسة في مختلف المجالات وبما يحقق الصالح العام.

وشدد المحافظ خلال الجلسة علي ضرورة الاستعداد الجيد لمبادرة الرئيس 100 مليون صحة والتنسيق مع كافة الجهات لتذليل اي عقبات، كما بحث عدة طلبات خاصة بإطلاق اسماء عدد من الشهداء علي عدد من المنشأت التعليمية، وناقش المحافظ تحديد الاجراءات اللازمة لتزويد المباني بالمرافق والاشتراطات المطلوبة لحماية المنشأت من المخاطر .

كما وجه المحافظ بضرورة الرقابة المستمرة علي سائقي " الحنطور " لضمان التزامهم بالتعليمات الخاصة بالنظافة وخطوط السير والمواقف مكلافا بتطبيق الغرامات علي المخالفين، واستعرض خلال الاجتماع الدراسة الخاصة بدعم خط الاقصر – طيبة بعدد 11 سيارة، وإختتمت الجلسة بمناقشة ما تم إتخاذه من إجراءات بخصوص مسابقة اجمل مدينة وقري وحي ومدرسة بالمحافظة .