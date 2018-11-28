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إطلاق التقرير الوطنى السادس للصين لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجى

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:57 م
إطلاق التقرير الوطنى السادس للصين لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجى إطلاق التقرير الوطني السادس للصين
كتبت آية دعبس
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تضمنت فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر للدول الأطراف، المنعقد حاليا بشرم الشيخ، إطلاق التقرير الوطنى السادس للصين حول  الإنجازات والإستراتيجيات والجهود المبذولة لحماية التنوع البيولوجى فى الصين.
 
 
وتضمن المؤتمر مناقشة إمكانية تعديل أهداف التنوع البيولوجي ما بعد عام 2020 في إطار التجارب الوطنية ؛ والتحديات الرئيسية التي تواجه إعداد التقرير ؛ وخطط الصين لمواصلة زيادة كميات البيانات المتاحة لإعداد تقارير التنوع البيولوجى فى المستقبل، بالإضافة إلى توضيحات بشأن البيانات التي تشير إلى البصمة البيئية المتزايدة للصين، مع تحسين مؤشرات التنوع البيولوجى.
 
 
كانت الصين قد وضعت سلسلة من السياسات المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي منذ عام 2015، تقدم جهودا مبتكرة وترتيبات شاملة نحو تطوير ما يسمي ب "حضارة بيئية" من خلال حفظ التنوع البيولوجي، وتشمل هذه السياسات تسريع تنمية "الحضارة البيئية" ؛  وتحسين آليات التعويض الإيكولوجي ؛ وبعض المقترحات الخاصة بآليات حفظ وترميم الأراضي الرطبة. 
 
جدير بالذكر، أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد بمدينة شرم الشيخ في مصر خلال  الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر الجارى تحت شعار الإستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل الإنسان والكوكب.
 
 
 

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التنوع البيولوجى

مؤتمر التنوع البيولوجى

شرم الشيخ




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