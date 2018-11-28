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الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:31 م
خالد صلاح
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إضراب عام فى اليونان احتجاجا على سياسات التقشف

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:16 م
إضراب عام فى اليونان احتجاجا على سياسات التقشف مظاهرات فى اليونان _ صورة أرشيفية
أثينا /أ ش أ/
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 نظم عمال اليونان، اليوم الأربعاء، إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة للاعتراض على سياسات التقشف.

وذكرت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية، أن الاتحادات العمالية كانت قد دعت إلى المشاركة فى هذا الإضراب، ونظمت اليوم مسيرات احتجاجية فى مختلف أرجاء العاصمة أثينا تتجه صوب البرلمان، الأمر الذى تسبب فى تعليق عمل القطارات والعبارات وغالبية وسائل المواصلات العامة فى العاصمة.

وكان الصحفيون قد قاموا، أمس /الثلاثاء/، بإضراب لمدة يوم واحد حتى يتسنى لهم القيام بالتغطية الإعلامية لإضراب اليوم، فيما تطالب الاتحادات العمالية فى اليونان بالتخلى عن أجزاء رئيسية من خطة التقشف التابعة للمانحين الدوليين، وتشمل المطالب زيادة المعاشات واقتطاعات بالضرائب وإعادة الحد الأدنى للرواتب إلى ما كان عليه قبل القروض.

 


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إضراب عام

اليونان

احتجاجات

سياسات التقشف




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