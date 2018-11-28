إصابة 3 أشخاص اختناقا فى حريق شقة بالبحيرة

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة الدلنجات بنشوب حريق بمنزل بقرية المسين دائرة المركز، انتقلت قوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة بالطابق الأول علوة بمنزل ملك "سالم .م.ا." 32 سنة فلاح تم السيطرة عليه وإخماده.

نتج عن ذلك إصابة مالك المنزل المذكور وكل من ابنه "عبدالله" 3 سنوات و"أحمد .ع.خ." 20 سنة فلاح بحالة اختناق .

تم نقل المصابين لمستشفى رواد الوادى التخصصى بدمنهور وتحويل مالك المنزل لمستشفى الشاطبى بالإسكندرية وابنه لمستشفى كفرالدوار العام لاستكمال العلاج وغادر الأخير بعد إسعافه.

بسؤال شقيق مالك قرر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بالثلاجة بمطبخ الشقه مما أدى لاشتعال النيران بها وامتدادها لبعض محتويات المنزل من الأثاث والأجهزة الكهربائية وحدوث إصابتهم ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.