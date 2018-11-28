إصابة ربة منزل وطفل فى إنهيار منزل مكون من 3 طوابق بالبلينا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تسبب انهيار منزل مكون من 3 طوابق بناحية نجع الشيخ على التابع لقرية السمطا بدائرة مركز البلينا فى إصابة ربة منزل تبلغ من العمر 28 عاما وطفل يبلغ من العمر 6 أعوام بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى البلينا المركزى وتصرح لهم بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم والحالة العامة لهم مستقرة.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بحدوث انهيار لمنزل مكون من 3 طوابق عقب قيام مالك المنزل بأعمال الترميم له.

وبالفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها رئيس مباحث مركز شرطة البلينا بانهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق مبنى بالطوب الأحمر والأسمنت ومسقوف بالخرسانة، عدا الطابق الثالث مسقوف بالأخشاب على مساحة 200 متر ملك عاطف ا ع 62 سنة عامل - ويقيم بذات الناحية مأهول بالسكان ولم يؤثر على المنازل المجاورة.

نتج عن ذلك إصابة كلاً من :-هدى م ج 28 سنة ربة منزل زوجة نجل مالك المنزل والطفل إبراهيم ا ع ا 6 سنوات حفيد مالك المنزل " جروح رضية بفروة الرأس " وتم نقلهما للمستشفى المركزى وغادرها عقب تلقيهما العلاج اللازم و بسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب ذلك لقيامه بعمل بعض الترميمات بالمنزل " قواعد"، تم تحرير محضرا بالواقعة ووتم أخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.