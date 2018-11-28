الرئيسية أخبار عالمية إخلاء محطة سكك حديدية و12 مركز تجارى فى موسكو بسبب شكوك حول وجود قنبلة الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:53 ص الشرطة الروسية رويترز إضافة تعليق قررت السلطات الروسية إخلاء محطة للسكك الحديدية و12 مركزا تجاريا فى موسكو بعد معلومات مجهولة المصدر عن وجود قنبلة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. روسيا: سنعمل ما بوسعنا لمنع نشوب صراع عسكرى مع أوكرانيا روسيا تعرب عن ثقتها فى تطهير الحدود السورية العراقية وشرق الفرات من المسلحين روسيا تنشر المزيد من أنظمة إس-400 فى شبه جزيرة القرم روسيا موسكو محطة سكك حديدية مراكز تجارية أخبار العالم أخبار العالم الآن صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية 11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج" موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة