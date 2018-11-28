إحالة الزوجة المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها بعد 12يوم زواج بالشرقية للمفتى

الشرقية- فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد مهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، إحالة زوجة وعشيقها وصديقه لقيامهما بقتل زوجها بعد 12 يوم زواج وسرقته، لفضيلة المفتي وحددت المحكمة جلسة 23 ديسمبر القادم للنطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية رقم 3348 لسنة 2018 جنايات قسم ثاني العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 888 لسنة 2018، كلي جنوب الزقازيق، ليوم 7 يناير، عندما تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقى بلاغا من "ولاء م" 21 سنة مقيمة محافظة المنيا، بأنه أثناء سيرها برفقة زوجها "حمادة ع ر" 30 سنة عامل بشركة أدوية من محافظة المنيا، ويعمل بالعاشر من رمضان، بالمجاورة 60 بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، تعرضا لهجوم من قبل مجهولين ضربوا زوجها بقطعة خشب على رأسه ما أسفر عن وفاته في الحال، فيما تمكن الجناة من سرقة مصوغات الزوجة ولاذوا بالفرار.