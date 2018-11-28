إحالة الزوجة المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها بعد 12يوم زواج بالشرقية للمفتى

قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد مهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، إحالة زوجة وعشيقها وصديقه لقيامهما بقتل زوجها بعد 12 يوم زواج وسرقته، لفضيلة المفتي وحددت المحكمة جلسة 23 ديسمبر القادم للنطق بالحكم.
وتعود أحداث القضية رقم 3348 لسنة 2018 جنايات قسم ثاني العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 888 لسنة 2018، كلي جنوب الزقازيق، ليوم 7 يناير، عندما تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقى بلاغا من "ولاء م" 21 سنة مقيمة محافظة المنيا، بأنه أثناء سيرها برفقة زوجها "حمادة ع ر" 30 سنة عامل بشركة أدوية من محافظة المنيا، ويعمل بالعاشر من رمضان، بالمجاورة 60 بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، تعرضا لهجوم من قبل مجهولين ضربوا زوجها بقطعة خشب على رأسه ما أسفر عن وفاته في الحال، فيما تمكن الجناة من سرقة مصوغات الزوجة ولاذوا بالفرار.
ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، واللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، من تشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد محمد هلال، رئيس فرع البحث الجنائي، لفرع العاشر من رمضان، برئاسة العميد عمرو عبد الرازق، رئيس مباحث المديرية.
وتبين من تحريات فريق البحث الذي شارك فيه الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث قسم ثاني العاشر من رمضان، ومعاونيه النقباء محمد أشرف وأحمد القاضي وأحمد غريب، أن الزوجة متزوجة من المجني عليه منذ 12 يوما وأنه أجبرت علي الزواج منه، وكانت علي علاقة عاطفية بـ "محمد ع ع" 25 سنة مقيم المنيا، فاتفقا سويا علي التخلص من الزوج لكي يتزوجا.
وقام العشيق بمساعدة صديقه "كريم م ع" 19 سنة مقيم المنيا، بتنفيذ الواقعة بتحريض من الزوجة، وتم القبض عليهم جميعا وإحالتهم للنيابة العامة التي أحالتهم محبوسين إلي جنايات الزقازيق.
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