video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا: سفن البحرية التابعة لنا كانت تسير فى المياه الدولية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:23 م
أوكرانيا: سفن البحرية التابعة لنا كانت تسير فى المياه الدولية الرئيس الاوكرانى
كييف /أ ش أ/
إضافة تعليق

أعلنت كييف، اليوم الأربعاء، عن الموقع المحدد الذى كانت تسير فيه سفن تابعة للبحرية الأوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم مؤخرا وقامت السلطات الروسية باحتجازها واعتقال أفراد طاقمها، موضحة أنها كانت تسير فى المياه الدولية.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن البيان الصادر عن عدد من المسئولين الأوكرانيين جاء متناقضا مع ما أعلنته روسيا بأنها كانت تطارد السفن الثلاث؛ لأنها انتهكت مياهها الإقليمية.

ونشر البيان توضيحا دقيقا يظهر أن السفن العسكرية الثلاث "بيرديانسك" و"نيكوبول" و"يانى كابو" كانت خارج حدود المياه الإقليمية الروسية التى تمتد إلى 12 ميلا.

يشار إلى أن البرلمان الأوكرانى قد وافق أمس (الثلاثاء) على فرض الأحكام العرفية فى أجزاء من البلاد لمدة 30 يوما، وذلك ردا على احتجاز روسيا ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية مؤخرا.

وكانت روسيا قد احتجزت السفن وأفراد طاقمها وهو ما وصفته أوكرانيا بـ"العمل العدواني" لكن موسكو تقول إن هذه السفن دخلت مياهها بشكل غير قانوني.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس الأوكرانى يتهم موسكو بتعزيز انتشارها العسكرى على الحدود

أوكرانيا

سفن البحرية

المياه الدولية

أخبار اوكرانيا




لا تفوتك
صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة