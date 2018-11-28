أوكرانيا: سفن البحرية التابعة لنا كانت تسير فى المياه الدولية

كييف /أ ش أ/

أعلنت كييف، اليوم الأربعاء، عن الموقع المحدد الذى كانت تسير فيه سفن تابعة للبحرية الأوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم مؤخرا وقامت السلطات الروسية باحتجازها واعتقال أفراد طاقمها، موضحة أنها كانت تسير فى المياه الدولية.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن البيان الصادر عن عدد من المسئولين الأوكرانيين جاء متناقضا مع ما أعلنته روسيا بأنها كانت تطارد السفن الثلاث؛ لأنها انتهكت مياهها الإقليمية.

ونشر البيان توضيحا دقيقا يظهر أن السفن العسكرية الثلاث "بيرديانسك" و"نيكوبول" و"يانى كابو" كانت خارج حدود المياه الإقليمية الروسية التى تمتد إلى 12 ميلا.

يشار إلى أن البرلمان الأوكرانى قد وافق أمس (الثلاثاء) على فرض الأحكام العرفية فى أجزاء من البلاد لمدة 30 يوما، وذلك ردا على احتجاز روسيا ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية مؤخرا.

وكانت روسيا قد احتجزت السفن وأفراد طاقمها وهو ما وصفته أوكرانيا بـ"العمل العدواني" لكن موسكو تقول إن هذه السفن دخلت مياهها بشكل غير قانوني.