"أوقاف سوهاج" تعقد اجتماعا لمناقشة حث الدعاة على فتح فصول محو أمية

عقد الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج اجتماعا مع مديرى ومفتشى إدارات أوقاف طما ومديرى ومفتشى وأئمة طهطا وغرب طهطا وشطورة بمسجد الحاج عبد العال بمدينة طهطا وإدارات أوقاف جهينة بحضور الشيخ عثمان سليم بدوى مدير الدعوة والشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير المساجد بمديرية الأوقاف سوهاج والشيخ على خليل مدير الإرشاد الدينى والشيخ فهد ماجد همام مدير المتابعة.

ناقش الاجتماع الوقوف على سير العمل ولحث الدعاة على فتح فصول محو أمية تفعيلا للبرتوكول الموقع بين مديرية اوقاف سوهاج وهيئة تعليم الكبار بسوهاج تنفيذا لقرارات اللواء يسرى خضر سكرتير عام محافظة سوهاج مع الجهات الشريكة فى مجال محو الأمية ولحث الدعاة أيضا على المشاركة الفعالة فى توعية الجماهير بمبادرة " 100 مليون صحة " تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكثيف الجهود والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والمجتمعية

وقال وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إنه تأتى هذه الاجتماعات لتحقيق أهداف المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى للقضاء على فيروس سى وذلك بدءً من أول ديسمبر القادم وحتى 28 فبراير 2019 بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى سوهاج المختلفة. ولنشر الوعى والتثقيف وتعظيم القيم المجتمعية، والصحية وحث الأهالى على الفحص، وأن الحملة تستهدف أيضا الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى، والتقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية

وأوضح طيفور، أن الكشف المبكر عن مرض السكرى والضغط والسمنة وتوجيه المكتشف إصابتهم إلى الأماكن والجهات المختصة لتلقى العلاج اللازم، وتقديم العديد من الخدمات للمواطنين من توعية، وتحليل فيرس سى، وتحليل سكر وقياس ضغط الدم وذلك من خلال الدروس الدينية والثواب الدعوية وخطبة الجمعة.

فيما قال الشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير المساجد بالمحافظة، إنه إيمانا بدور مديرية أوقاف سوهاج وجميع الدعاة فى محافظة سوهاج بالواجب الوطنى والمجتمعى بجانب الدور الدعوى وأن دور الإمام لا يقتصر على الدور الدعوى فقط وإنما يتجاوزه إلى الدور المجتمعى للمساهمة فى حل المشكلات التى تواجه المجتمع لذلك تم عمل خطة للاجتماع بجميع الدعاة على مستوى المحافظة فى زمن قياسى حتى تقوم مديرية أوقاف سوهاج بدورها الأمثل فى المشاركة المجتمعية الفعالة المنوطة بها.

وبدوره قال الشيخ على خليل، مدير الإرشاد الدينى بالمديرية، إنه فى إطار تعاون مديرية أوقاف سوهاج مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار وفى إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين الهيئة مديرية أوقاف سوهاج تم التنبيه فى هذه الاجتماعات على كل إمام بفتح فصل لمحو الأمية للمساهمة فى القضاء على الأمية بسوهاج.