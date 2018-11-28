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أورستد تعتزم استثمار 30 مليار دولار فى الطاقة الخضراء بحلول 2025

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:01 ص
أورستد تعتزم استثمار 30 مليار دولار فى الطاقة الخضراء بحلول 2025 طاقة شمسية
كوبنهاجن (رويترز)
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قالت مجموعة أورستد الدنمركية للطاقة اليوم الأربعاء إنها تعتزم استثمار 200 مليار كرونة دنمركية (30 مليار دولار) في الطاقة الخضراء حتى عام 2025.

وقالت أورستد وهي أكبر شركة لتطوير طاقة الرياح البحرية في العالم إنها ستملك طاقة رياح بحرية بقدرة لتوليد الكهرباء تصل إلى 15 جيجاوات بحلول 2025.

وكانت الشركة قالت في العام الماضي إنها تسعى لامتلاك طاقة قدرها ما بين 11 و12 جيجاوات بنهاية عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة هنريك بولسن في بيان "نتوقع أن تبلغ السوق العالمية للطاقة المتجددة أكثر من ثلاثة أمثالها بحلول 2030".

 


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