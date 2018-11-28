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أوراسكوم للاستثمار القابضة تقترض 170 مليون دولار من البنك الإفريقى للتصدير

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 10:50 ص
أوراسكوم للاستثمار القابضة تقترض 170 مليون دولار من البنك الإفريقى للتصدير نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة
كتب هانى الحوتى
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وافق مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، برئاسة نجيب ساويرس، على الحصول على تمويل لأجل بقيمة لا تتجاوز 170 مليون دولار من البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، كما وافق المجلس على توقيع وإبرام عقد تمويل يوثق شروط وأحكام التمويل.
 
 
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الاختياري المقدم من أوراسكوم للاستثمار القابضة لشراء حصة غير حاكمة من رأسمال ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية،
 
 
وحققت الشركة أرباحاً بلغت 1.07 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 239.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
 
 

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نجيب ساويرس

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