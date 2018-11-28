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أمن الجيزة يواصل حملات ضبط الخارجين على القانون بأنحاء المحافظة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 09:57 ص
أمن الجيزة يواصل حملات ضبط الخارجين على القانون بأنحاء المحافظة حملات أمنية ــ أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف
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كثفت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخيرة والمواد المخدرة، والبؤر الإجرامية والخارجين على القانون.
 
أسفرت عن ضبط 43 قضية مخدرات تحتوي على كميات من الهيروين والحشيش والاستروكس والأقراص المخدرة، و13 قضية سلاح ناري غير مرخص وعدد من الطلقات.
 
وتمكنت حملة استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، عن تنفيذ 13 حكما قضائيا، وضبط 6 بائعين متجولين، و4 خيال وجمال و2 متسول، وإزالة عدد من مخالفات التعدي وإشغال الطريق. 
 
كما تم إزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين، وفحص عدد من الشقق المفروشة، بالإضافة إلى ضبط 4 أسلحة نارية وبيضاء بشارع الملك فيصل، وفحص 15 مسجل خطر وضبط قضية مخدرات بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية، وشارع الملك فيصل بالهرم.
 
وحرر ضباط مباحث التموين 71 قضية متنوعة بين إغلاق منشآت غير مرخصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وغش تجاري، بالإضافة إلى تجميع كميات من الدقيق المدعم وبيعها بالسوق السوداء. 
 
وواصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة حملات إعادة الانضباط للميادين والشوارع، وأسفرت حملة أستهدفت قطاع أكتوبر، ومدينة الشيخ زايد وبولاق الدكرور، وقطاعي شمال وجنوب الجيزة، عن إزالة ورفع عشرات الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق. 
 
 

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