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أمن أسوان يقبض علي تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات والأسلحة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 07:37 م
أمن أسوان يقبض علي تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات والأسلحة حبس
أسوان - صلاح المسن
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نجحت  الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم في القبض علي أخطر تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات والأسلحة بعد اقتحام قرية الضما بمدينة كوم أمبو.

وكانت معلومات سرية وصلت الي اللواء إبراهيم مبارك مدير المباحث لجنائية بأسوان تفيد بقيام عدد من الخارجين عن القانون ببيع المخدرات والأسلحة في احد الأوكار بقرية الضما.
 
وقامت قوة أمنية برئاسة المقدم صالح عبد الحليم صالح  والنقيب احمد مسعد ,مدعومة بمجموعة قتالية باقتحام وكر الخارجين عن القانون بعد تبادل إطلاق النار ,حيث تمكنت  الشرطة  من ضبط 4 مطلوبين امنيا ومسجلين خطر، وبحوزتهم بندقية إلية و14 طلقة وفرد خرطوش  و 31 لفافة من عقار البانجو و66 قطعة حشيش و4 قطع أفيون.  
 
تم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وجاري العرض علي النيابة بعد تحرير المحضر.
 

 

 


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