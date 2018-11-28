أمريكا تسعى لتشديد العقوبات الأوروبية على روسيا بسبب أوكرانيا

(رويترز)

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تود أن تفعل الدول الأوروبية المزيد لمساعدة أوكرانيا فى نزاعها مع روسيا بشأن القرم، بما فى ذلك تنفيذ أكثر صرامة للعقوبات وإعادة النظر فى دعم خط (نورد ستريم2) للغاز مع موسكو.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة "حكومات عديدة تفرض عقوبات على روسيا بسبب أفعالها فى القرم بأوكرانيا. ليس كل هذه العقوبات... مطبق بشكل كامل. لذلك نرى أن على الدول الأوروبية فعل المزيد".

وأضافت "وشيء آخر تحدثنا عنه بما فيه الكفاية هو نورد ستريم2".

وكان ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسى قال فى وقت سابق إن فرض الغرب المزيد من العقوبات على موسكو بسبب أحدث نزاع لها مع أوكرانيا لن يحل أى مشكلة، وحذر من استغلال الأزمة لتصعيد التوتر السياسي.

واحتجزت روسيا ثلاث سفن للبحرية الأوكرانية وأطقمها فى مضيق كيرتش قرب شبه جزيرة القرم يوم الأحد، مما أثار مخاوف من نشوب صراع أوسع.

ودعا بعض الساسة الغربيين إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الواقعة.

وقال جروشكو للصحفيين على هامش مؤتمر برلين للأمن "إذا أراد شخص ما استغلال هذا كذريعة لتصعيد سياسي، أعتقد أنها لن تكون إشارة فى الاتجاه الصحيح".