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أستراليا تأمر آلاف المواطنين بإخلاء منازلهم بسبب حرائق الغابات

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:47 ص
أستراليا تأمر آلاف المواطنين بإخلاء منازلهم بسبب حرائق الغابات حرائق الغابات ـ صورة أرشيفية
كانبرا(أ ش أ)
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أمرت السلطات الأسترالية آلاف المواطنين بإخلاء منازلهم كإجراء احترازى بسبب حرائق الغابات التى تهدد المنشآت فى مدينة كوينزلاند.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الأربعاء، أن السلطات كانت قد رفعت خطر الحريق إلى "كارثى" -وهو أعلى مستوى- وذلك للمرة الأولى، بعد اندلاع أكثر من 130 حريقًا للغابات فى مختلف أرجاء كوينزلاند.. وقد ساهمت الرياح القوية فى انتشار ألسنة اللهب، ذلك إلى جانب الطقس الحار والجاف.

وقد تسببت الحرائق التى بدأت مطلع الأسبوع فى تدمير عدد من المنشآت، وأجبرت السلطات على إغلاق أكثر من 30 مدرسة.

 


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