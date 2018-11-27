600 مليون دولار حجم صادرات الحاصلات الزراعية إلى السعودية سنويا

كتبت- منى ضياء -تصوير: اشرف فوزى

أعلن عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى المملكة العربية السعودية تقدر بـ 600 مليون دولار سنويا.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصرى السعودى، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، والذى ينعقد تزامنا مع زيارة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان للقاهرة.

وأضاف الدمرداش، أن بعض الحاصلات الزراعية المصرية تعرضت لمشكلات فى التصدير للسوق السعودى، في ظل مخالفة بعض الشركات بما جعل الجانب السعودي يفرض حظر استيراد على بعض الخضروات والفاكهة من مصر، ولكن عملت وزارتي التجارة والزراعة على حل تلك المشكلات وهو ما تم مؤخرا.

وطالب عبد الحميد بضرورة فرض الحظر السعودى على الشركة المخالفة فقط وليس المحصول بأكمله، مثلما يحدث في كافة دول العالم ، ولا يتم حظر الصادرات المصرية بالكامل نتيجة مخالفة إحدى الشركات .

واقترح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية على مسئولي المملكة العربية السعودية بضرورة الأخذ بالشهادات الصحية التي كانت تصدر من وزارتي الزراعة والصحة والمصاحبة للسلع المصدرة، خاصة وأن مصر بدأت مؤخرا في إنشاء جهاز سلامة الغذاء ولم يتم الانتهاء من تكوينه بشكل كامل.

وأشار إلى اهمية أن يتم الاعتداد بتلك الشهادات لحين صدور قانون سلامة الغذاء و اللائحة التنفيذية له ، فضلا عن تكوين الجهاز بشكل كامل وبدأ مزاولة أعماله والتي قد تستغرق 6 أشهر عقب إصدار اللائحة.