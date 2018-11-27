6 مراهقين يتناوبون على اغتصاب قاصر فى إسرائيل

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الشرطة تكثف من جراءتها للقبض على 6 مراهقين إسرائيليين تناوبوا على اغتصاب قاصر تبلغ من العمر 14 عاما.

وقالت الصحيفة أن الشرطة تبدأ التحقيق فى القضية منذ ما يقرب من 3 أسابيع فى منطقة صحراء النقب وهى المنطقة التى شهدت حالة الاعتداء الجنسى والاغتصاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن تفاصيل القضية ترجع عندما تقدمت فتاة ببلاغ للشرطة الاسرائيلية تتهم فيه 6 من المراهقين تتراواح أعمارهم ما بين 13 عاما و15 عاما استوقفوها وقاموا بالاعتداء عليها .

وأبلغت الشرطة مدراس عدة بالمنطقة بملامح الـ6 لمشاعدة الشرطة للقبض عليهم جميعا وتقديمهم للمحاكمة .