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16 فبراير نظر طعون 169 متهما لإدراجهم على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:18 م
16 فبراير نظر طعون 169 متهما لإدراجهم على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات النقض - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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حددت محكمة النقض، جلسة 16 فبراير المقبل لنظر طعن المتهمين في القضية رقم 435 لسنة 2018 على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين. 
 
ونشرت الوقائع المصرية في 10 مايو الماضي، قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال بشأن إدراج 169 متهمًا على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.‎
 
 

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