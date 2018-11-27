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#ولى_العهد_فى_بلده_الثانى_مصر.. ومغردون: "البلد نورت بوجودك يا بطل"

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 10:09 ص
#ولى_العهد_فى_بلده_الثانى_مصر.. ومغردون: "البلد نورت بوجودك يا بطل" الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى
ريهام عبد الله
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دشنت السفارة السعودية بالقاهرة، هاشتاج "#ولى_العهد_فى_بلده_الثانى_مصر"، للترحيب بزيارة الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لأرض الكنانة ومتابعة أخباره خلال فترة الزيارة.

 

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رواد تويتر
رواد تويتر

 

زيارة محمد بن سلمان
زيارة محمد بن سلمان

 

وشهد الهاشتاج تفاعلا كبيرا، للترحيب بزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى بلده الثانى مصر، مشددين على عمق العلاقات المصرية السعودية، مؤكدين أن الزيارة تؤكد حجم العلاقة بين البلدين، وقال أحد المتابعين: "تنورنا يا بطل". 

 

زيارة ولى العهد السعودى
زيارة ولى العهد السعودى

 

وغرد أحدهم بصورة الأمير محمد بن سلمان، برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعلق "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه"، وغرد آخر :" قادة علموا العالم كيف تكون الوطنية".

 

زيارة ولى العهد
زيارة ولى العهد

 

وغرد مدون :" قلب واحد وطن واحد مصير واحد"، وقال مدون فى رسالة لولى العهد السعودى :" فرح الفؤاد لتشريفك البلاد"، وقال آخر :" زيارة موجعة لأعداء الدولتين من التنظيمات الإرهابية مثل الإخوان"، وآخر قال :" مصر نورت بوجودك معنا".

 

ولى العهد
ولى العهد

 

وفيما غرد مدونين سعوديين عبر الهاشتاج قائلين :" حبيبنا هيوصل مصر اليوم"، وقالت مدونة :" مصر الحبيبة تستقبل ولى عهدنا".

ووصل أمس إلى القاهرة، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزير ولى عهد المملكة العربية السعودية، فى زيارة لوطنه الثانى مصر تستغرق يومين.       

         محمد بن سلمان

محمد بن سلمان

 

وقال السفير أسامة نقلى، سفير المملكة العربية السعودية فى القاهرة، إن زيارة صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد السعودى، إلى مصر، هى الزيارة الثانية لسموه خلال عام واحد، لافتا إلى أن هذا يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

 

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محمد بن سلمان

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

yousef

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