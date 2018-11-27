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ولى العهد السعودى يبعث ببرقية شكر للرئيس السيسى

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:38 م
ولى العهد السعودى يبعث ببرقية شكر للرئيس السيسى الرئيس السيسى وولى العهد السعودى
أ ش أ
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 بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم الثلاثاء، ببرقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي إثر مغادرته مصر.

وأعرب ولى العهد السعودى عن بالغ امتنانه وتقديره على ما لقيه والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأكد أن المباحثات التي أجراها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد عمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم.


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