الرئيسية أخبار عربية ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان يصل تونس فى زيارة رسمية الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 07:07 م ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان كتب أحمد عبد الرحمن إضافة تعليق أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، وصول ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى تونس فى زيارة رسمية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. مباحثات مصرية - سعودية بين السيسى ومحمد بن سلمان ولى العهد السعودى محمد بن سلمان تونس المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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