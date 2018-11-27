وكيل تعليم جنوب سيناء: تجهيز المدارس استعدادا لحملة "فيروس سى"

جنوب سيناء – فايزة مرسال

عقدت مديرية التربية والتعليم اجتماعا مكبرا لمديرى الإدارات التعليمية وموجهى عموم المواد الدراسية والأنشطة برئاسة محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء وبحضور مصطفى الزاغبى وكيل المديرية ومديرى الإدارات النوعية بالمديرية، وذلك لمناقشة الاستعدادات للامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادات والنقل وبحث تجهيزات المدارس لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمكافحة فيروس "سى" داخل المدارس والمسح الشامل لتلاميذ والطلاب.

شدد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء على ضرورة متابعة تطبيق النظام الجديد للتعليم فى رياض الأطفال "كى جى 1" وكى جى2" والصف الأول الابتدائى وفق دليل المعلم علاوة على تطبيق المحور الأول فى رياض الاطفال "من أكون" مشيرا إلى أن النظام الجديد قائم على بناء الشخصية بطريقة تفاعلية وليست تقليدية، علاوة على الهوايات وصولا لتحديد هدفه. وكلف وكيل وزارة التعليم موجهى رياض الأطفال بمتابعة تطبيق النظام الجديد بدقة، مشيرا إلى أن هناك مدارس بوديان جنوب سيناء طبقت النظام الجديد بنجاح.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة متابعة تطبيق النظام الجديد للصف الأول الثانوى واستخدام السبورة الذكية وحصص تفاعلية للطلاب، وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الصف الأول الثانوى مركزية مطالبا بحصر دقيق لطلاب الصف الأول الثانوى.

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم على عدم وجود معوقات فى المطابع السرية وتكليف الموجهين بوضع الامتحانات وتكليفات الـ10% مطالبا واضعى الامتحانات اتباع القواعد والمعايير الوزارية فى وضع الأسئلة.

وأوضح وكيل الوزارة بضرورة أن يتم إرسال تقرير يومى لغرفة عمليات متابعة الامتحانات بالمديرية.

وشدد وكيل الوزارة بضرورة غلق أبواب المدارس أثناء اليومى الدراسى وتسجيل الزائرين فى الوقت المحدد لهم بالرقم القومى والاطمئنان على عدم وجود تلاميذ فى الفصول والحمامات فى وقت المغادرة علاوة على منع بيع الأطعمة غير الصحية والأطعمة ذات الألوان الصناعية فى مقاصف المدارس.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بالتسجيل الالكترونى لغياب الطلاب بالصف الثالث الثانوى بكل دقة، وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم تجهيز المدارس لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمسح الشامل لفيروس " سى" والتعاون مع فرق الحملة داخل المدارس.