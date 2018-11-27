وكيل تعليم الغربية يتفقد سير العملية التعليمية داخل مدارس بكفر الزيات

الغربية – مصطفى عادل

قام الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة عدداً من مدارس إدارتى كفر الزيات وغرب طنطا التعليمية، حيث قام فى بداية الجولة بزيارة مدرسة الطالبية للتعليم الأساسى بإدارة كفر الزيات، وتفقد مراحل رياض الأطفال والابتدائى والإعدادي،وأشاد بانتظام المدرسة وسير العملية التعليمية داخلها، كما حضر حصة للغة العربية بالمرحلة الإعدادية، وأشاد بمعلم اللغة العربية والذى يعتمد فى إدارته للفصل على التقييم اليومي، وطلب من إدارة المدرسة الاهتمام بتقويم السلوك الطلابى داخل المدرسة والفصول عن طريق حصص الأنشطة والمواد الثقافية، وتعديل لغة الحوار بين الطلاب.

ووجه "عايد" خلال المتابعة موجه اللغة العربية بضرورة التواجد بالفصول أثناء شرح المادة، ومتابعة دفاتر التحضير لجميع معلمى المادة، وكذلك إجراء حصة نموذجية أمام كلاً من المعلم والطلاب.

كما قام بمتابعة الزائرة الصحية داخل المدرسة، ووجه بضرورة التأكد من سلامة جميع الأدوية الموجودة لديها، والتسجيل المستمر لتواريخ الصلاحية واستبعاد المنتهى منها فور انتهاء صلاحيته، ووجه أيضا إدارة المدرسة إلى ضرورة الاهتمام بالتأكد من تاريخ صلاحية التغذية الواردة يوميا للمدرسة.