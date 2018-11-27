وكالة واس تنشر صور لقاء الرئيس السيسي بولى العهد السعودى فى قصر الاتحادية

أبرزت وكالة واس السعودية، لقاء الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى بالرئيس عبد الفتاح السيسي فى قصر الاتحادية اليوم الثلاثاء.
ووصل أمس إلى القاهرة، مساء الإثنين، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزير ولى عهد المملكة العربية السعودية، فى زيارة لوطنه الثانى مصر تستغرق يومين، فى ثالث محطة له بجولته العربية التى شملت الإمارات والبحرين.
#صور | سمو #ولي_العهد يلتقي الرئيس المصري في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة.#ولي_العهد_في_مصر#واس pic.twitter.com/ToxZO36bTl— واس (@spagov) November 27, 2018
الرئيس السيسي وولى العهد السعودى
السيسي ومحمد بن سلمان
الوفد المرافق لولى العهد
جانب من اللقاء
الرئيس السيسي وولى العهد السعودى
جانب من اللقاء
ولى العهد السعودى بقصر الاتحادية
ولى العهد السعودى
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