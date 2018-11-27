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وكالة واس تنشر صور لقاء الرئيس السيسي بولى العهد السعودى فى قصر الاتحادية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:30 م
وكالة واس تنشر صور لقاء الرئيس السيسي بولى العهد السعودى فى قصر الاتحادية الرئيس عبد الفتاح السيسي و الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزير ولى عهد المملكة العربية السعودية
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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أبرزت وكالة واس السعودية، لقاء الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى بالرئيس عبد الفتاح السيسي فى قصر الاتحادية اليوم الثلاثاء.

 

ووصل أمس إلى القاهرة، مساء الإثنين، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزير ولى عهد المملكة العربية السعودية، فى زيارة لوطنه الثانى مصر تستغرق يومين، فى ثالث محطة له بجولته العربية التى شملت الإمارات والبحرين.

 

 

 
الرئيس السيسي وولى العهد السعودى
الرئيس السيسي وولى العهد السعودى

السيسي ومحمد بن سلمان
السيسي ومحمد بن سلمان

الوفد المرافق لولى العهد
الوفد المرافق لولى العهد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الرئيس السيسي وولى العهد السعودى
الرئيس السيسي وولى العهد السعودى

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

ولى العهد السعودى بقصر الاتحادية
ولى العهد السعودى بقصر الاتحادية

 

ولى العهد السعودى
ولى العهد السعودى

 


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