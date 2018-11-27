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وكالة "واس" السعودية تنشر صورا للرئيس السيسي مع وزير الطاقة السعودى

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:04 م
وكالة "واس" السعودية تنشر صورا للرئيس السيسي مع وزير الطاقة السعودى الرئيس السيسي مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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نشرت وكالة أنباء واس السعودية، صورا للرئيس السيسي أثناء زيارته جناح المملكة العربية السعودية أمس فى المعرض المصاحب للمؤتمر العربى الدولى الـ 15 للثروة المعدنية، المنعقد حاليا بالقاهرة.

 

وبحسب الوكالة التقى الرئيس السيسي خلال زيارته جناح المملكة مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الذى أكد على أهمية العمل العربى المشترك وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات فى مجال التعدين، بما يوفر النماء والرخاء للمواطن وللوطن العربى.

 

الرئيس السيسي ووزير الطاقة السعودى
الرئيس السيسي ووزير الطاقة السعودى

 

زيارة الرئيس للجناح السعودى
زيارة الرئيس للجناح السعودى

 

صور تذكارية
صور تذكارية

 


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